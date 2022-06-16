Лаврентьев: у России нет подразделений в зоне планируемой турецкой операции на севере САР

У России нет боевых подразделений в зоне планируемой турецкой военной операции на севере Сирии, российские вооружённые силы не будут вступать в противостояние с турками, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ — попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, которые признаны Анкарой террористами.

По данным газеты Sabah, армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.