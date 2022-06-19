Bloomberg: ряд стран испытывают дефицит некоторых продуктов питания
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как уточняется, в Австралии, например, наблюдается нехватка салата-латука, в результате чего повара ресторанов KFC приняли решение заменить его в бургерах на капусту.
Кроме того, агентство пишет, что в Японии перестали продавать лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США из продажи пропал попкорн.
Издание также отмечает, что в некоторых странах в ресторанах Макдоналдс были вынуждены приостановить продажу картофеля фри в связи с проблемами с поставками.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке.