Bloomberg: ряд стран испытывают дефицит некоторых продуктов питания

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Ряд стран испытывают дефицит некоторых продуктов питания в связи с неполадками в цепочках поставок, которые вызваны пандемией коронавируса и геополитической обстановкой, сложившейся в результате украинского кризиса.
Bloomberg: ряд стран испытывают дефицит некоторых продуктов питания
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Bloomberg

Как уточняется, в Австралии, например, наблюдается нехватка салата-латука, в результате чего повара ресторанов KFC приняли решение заменить его в бургерах на капусту.

Кроме того, агентство пишет, что в Японии перестали продавать лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США из продажи пропал попкорн.

Издание также отмечает, что в некоторых странах в ресторанах Макдоналдс были вынуждены приостановить продажу картофеля фри в связи с проблемами с поставками.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке.

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