Посол Антонов: Россия готова к сотрудничеству в борьбе с продовольственным кризисом

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Россия готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах», — написал Антонов в статье для издания National Interest.

Посол отверг обвинения в причастности России к глобальному продовольственному кризису.

По его словам, эффект от исключений из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России имеет иллюзорный характер.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду на достижение прогресса по вопросу экспорта зерна в ближайшие дни.

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