Сенатор Грассли: жителям США трудно сводить концы с концами из-за инфляции
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По словам сенатора, «самая высокая за 40 лет инфляция» в США начинает съедать накопления американцев и создаёт ситуацию, при которой сводить концы с концами им становится «как никогда трудно».
Говоря о жителях, например, Айовы — штата, который Грассли представляет в сенате, — политик констатировал, что многие из них вынуждены тратить «нажитые тяжёлым трудом и подточенные инфляцией накопления», чтобы платить по счетам.
Также он упомянул о проблемах, с которыми сталкиваются представители сельского хозяйства. В частности, фермеры обеспокоены ситуацией с тратами на топливо в сезон cбора урожая, уточнил сенатор.
«Учитывая стремительно растущую стоимость транспортировки, производства и рабочей силы, ресурсы малого бизнеса напряжены до предела», — добавил Грассли.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, — это максимум с декабря 1981 года.
Президент страны Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что утверждения западных политиков о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».