Сенатор Грассли: жителям США трудно сводить концы с концами из-за инфляции

Американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители Соединённых Штатов в связи с рекордной инфляцией. Так, в публикации, с которой ознакомился RT, Грассли среди прочего упомянул о росте цен на продукты и топливо в стране.

По словам сенатора, «самая высокая за 40 лет инфляция» в США начинает съедать накопления американцев и создаёт ситуацию, при которой сводить концы с концами им становится «как никогда трудно».

Говоря о жителях, например, Айовы — штата, который Грассли представляет в сенате, — политик констатировал, что многие из них вынуждены тратить «нажитые тяжёлым трудом и подточенные инфляцией накопления», чтобы платить по счетам.

Также он упомянул о проблемах, с которыми сталкиваются представители сельского хозяйства. В частности, фермеры обеспокоены ситуацией с тратами на топливо в сезон cбора урожая, уточнил сенатор.

«Учитывая стремительно растущую стоимость транспортировки, производства и рабочей силы, ресурсы малого бизнеса напряжены до предела», — добавил Грассли.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, — это максимум с декабря 1981 года.

Президент страны Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что утверждения западных политиков о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».