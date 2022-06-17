Байден заявил, что использует все рычаги для снижения стоимости топлива в США

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Президент США Джо Байден заявил, что намерен использовать все возможные рычаги для достижения снижения цены на топливо на внутреннем рынке.
Байден заявил, что использует все рычаги для снижения стоимости топлива в США
  • AP
  • © Evan Vucci

«В США я использую все доступные мне рычаги для того, чтобы снизить цены для американских граждан. И наши страны работают сообща с тем, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке», — цитирует его РИА Новости.

Байден вновь обвинил Россию в обострении глобального энергетического кризиса. Также, по мнению президента США, спецоперация на Украине стала причиной роста инфляции во всём мире.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, — это максимум с декабря 1981 года.

Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

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