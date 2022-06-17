Экономист Остапкович прокомментировал слова президента о «путинской инфляции»

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что утверждения западных стран о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».

«Проблема в том, что инфляция началась примерно полтора года назад. Это абсолютный эффект пандемии. Страны включили печатные станки в целях помочь людям и бизнесу, напечатали массу денег, а под эти деньги не были созданы товары и услуги», — рассказал Остапкович.

По мнению экономиста, западные страны, вероятно, связывают понятие «путинской инфляции» с усилением продовольственного и энергетического кризисов. Этот фактор, как отметил экономист, всегда приводит к усилению инфляции.

«Основа инфляционного всплеска — именно пандемия и не совсем правильная макроэкономическая политика западных стран во главе с США... Конечно, из-за санкций Запад потеряет какие-то проценты, усилится неравенство, снизится ВВП», — заключил эксперт.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции».