Экономист Остапкович прокомментировал слова президента о «путинской инфляции»

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что утверждения западных стран о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».
Экономист Остапкович прокомментировал слова президента о «путинской инфляции»
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Marcus Taplin

«Проблема в том, что инфляция началась примерно полтора года назад. Это абсолютный эффект пандемии. Страны включили печатные станки в целях помочь людям и бизнесу, напечатали массу денег, а под эти деньги не были созданы товары и услуги», — рассказал Остапкович.

По мнению экономиста, западные страны, вероятно, связывают понятие «путинской инфляции» с усилением продовольственного и энергетического кризисов. Этот фактор, как отметил экономист, всегда приводит к усилению инфляции.

«Основа инфляционного всплеска — именно пандемия и не совсем правильная макроэкономическая политика западных стран во главе с США... Конечно, из-за санкций Запад потеряет какие-то проценты, усилится неравенство, снизится ВВП», — заключил эксперт.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить