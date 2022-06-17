Путин: Запад сам поверил в распространяемые им же мифы об «отсталости России»

Конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима, заявил глава российского государства Владимир Путин. По его словам, страны Запада настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России, что «сами, судя по всему, в это поверили».

Об этом он сказал, выступая на ПМЭФ.

«Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и о слабости её позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, игнорировали реальные факты, то, как изменилась наша страна за последние годы», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что санкционные ограничения поставили перед Россией много задач, которые, однако, открывают для страны новые возможности и являются стимулом.

По словам президента, суверенитет страны в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.