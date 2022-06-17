Путин: Запад сам поверил в распространяемые им же мифы об «отсталости России»
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Об этом он сказал, выступая на ПМЭФ.
«Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и о слабости её позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, игнорировали реальные факты, то, как изменилась наша страна за последние годы», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что санкционные ограничения поставили перед Россией много задач, которые, однако, открывают для страны новые возможности и являются стимулом.
По словам президента, суверенитет страны в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным.
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.