Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

Все элементы суверенитета одинаково важны, подчеркнул глава государства.

«Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», — заявил Путин.

Путин: суверенитет в XXI веке не может быть частичным

По мнению президента России, Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку», причиняя вред собственному населению.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.