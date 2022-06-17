Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что утверждения западных стран о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».
Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«В последнее время всё чаще слышу про так называемую... путинскую инфляцию на Западе», — сообщил президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин поинтересовался, на кого рассчитана эта глупость.

«На тех, кто читать и писать не умеет, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём», — подытожил российский лидер.

  • Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции»

Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

6 июня российский лидер сообщил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить