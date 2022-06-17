Президент России Владимир Путин заявил, что утверждения западных стран о якобы «путинской инфляции» являются глупостью, которая рассчитана на тех, кто «читать и писать не умеет».

«В последнее время всё чаще слышу про так называемую... путинскую инфляцию на Западе», — сообщил президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин поинтересовался, на кого рассчитана эта глупость.

«На тех, кто читать и писать не умеет, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём», — подытожил российский лидер.

Путин назвал глупостью заявления стран Запада о «путинской инфляции»

Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

6 июня российский лидер сообщил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.