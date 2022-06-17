Экономист Дудчак поддержал заявление Путина о подорванном доверии к мировым валютам

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

«Как сказал президент, доверие подорвано и к валютам, и в принципе к Западу, который действует порой совершенно бандитскими методами. Это не может не повлиять на настрой многих государств и на способы ведения дел с партнёрами», — сообщил экономист.

Он отметил, что валюты западных стран всё меньше создают ощущение надёжности.

«Существуют экономические процессы, которые влияют на доверие к валютам, потому что инфляция в этих странах действительно значительная. Хранить там свои сбережения на государственном уровне становится всё менее эффективно», — добавил Дудчак.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин выступил с заявлением о том, что доверие к мировым валютам подорвано ради геополитических иллюзий.