Путин: сбалансированная макроэкономическая политика помогла выдержать санкционное давление

Сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление со стороны западных стран, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Третий принцип нашего долгосрочного развития — это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что данная политика важна для страны в том числе и в долгосрочной перспективе.

Также российский президент заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.