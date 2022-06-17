Путин: сбалансированная макроэкономическая политика помогла выдержать санкционное давление

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Сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление со стороны западных стран, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин: сбалансированная макроэкономическая политика помогла выдержать санкционное давление
  • AP
  • © Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Pool

«Третий принцип нашего долгосрочного развития — это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что данная политика важна для страны в том числе и в долгосрочной перспективе.

Также российский президент заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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