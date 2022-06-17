Путин: сбалансированная макроэкономическая политика помогла выдержать санкционное давление
- AP
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«Третий принцип нашего долгосрочного развития — это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что данная политика важна для страны в том числе и в долгосрочной перспективе.
Также российский президент заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.