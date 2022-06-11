Адвокат Бута сообщил об ухудшении здоровья россиянина, защита требует от властей США помощи

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Состояние здоровья находящегося в тюремном заключении в США россиянина Виктора Бута значительно ухудшилось — он страдает от бактериальной инфекции, заявил его адвокат Стив Зиссу.
Адвокат Бута сообщил об ухудшении здоровья россиянина, защита требует от властей США помощи
  • AP

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что до сих пор от американского правительства не было никакой реакции в Бюро тюрем при Министерстве юстиции США — никаких действий для оказания помощи предпринято не было.

«Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение недель», — заявил юрист.

Зиссу допустил, что в ближайшее время обратится в суд, чтобы обеспечить квалифицированное оказание врачебной помощи своему подзащитному через высшую инстанцию.

Ранее супруга Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его состояния.

В июне 2021 года мать Виктора Бута, который отбыл уже половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына на родину.

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