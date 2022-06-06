Супруга Виктора Бута сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме

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Состояние находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута резко ухудшилось, сообщила его супруга Алла.
Супруга Виктора Бута сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме
  • AP

«Неизвестное кожное заболевание, которое началось у Виктора в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось сейчас на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли. Это уже практически пытка», — цитирует её РИА Новости.

Складывается впечатление, что Виктора Бута заразили и намеренно отказываются предоставлять квалифицированную медицинскую помощь, заявила Алла Бут.

По её словам, за полгода администрация тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс ни разу не вызвала Буту врача, кроме тюремного фельдшера, который давал Виктору шампунь и мазь, вызвавшую сильную аллергию.

В июне 2021 года мать Виктора Бута, который отбыл уже половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына на родину.

Адвокат Бута Стив Зисс рассказал о подготовке аргументов для его досрочного освобождения.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.

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