Первый случай оспы обезьян выявили в Польше

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.

«У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. 10 июня — день, когда у нас первый случай», — цитирует его РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич указал, что пациент с оспой обезьян находится на изоляции в госпитале.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.