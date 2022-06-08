ВОЗ: число случаев оспы обезьян в рамках нынешней вспышки превысило тысячу
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«В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 1 тыс. подтверждённых случаев оспы обезьян из 29 стран, не являющихся эндемичными по этому заболеванию. До сих пор в этих странах не было зарегистрировано ни одного случая смерти», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, заражения были выявлены в основном (но не только) среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Он также подчеркнул, что риск распространения оспы обезьян в неэндемичных странах реален.
Ранее СМИ сообщали, что главный санитарный врач Канады Тереза Тэм подчеркнула, что непропорционально большое количество случаев этой вспышки оспы обезьян в стране было выявлено среди геев и бисексуальных мужчин. При этом она добавила, что риск заражения не связан с какой-то группой людей, полом или ориентацией и заразиться может каждый.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.