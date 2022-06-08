ВОЗ: число случаев оспы обезьян в рамках нынешней вспышки превысило тысячу

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.
ВОЗ: число случаев оспы обезьян в рамках нынешней вспышки превысило тысячу
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«В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 1 тыс. подтверждённых случаев оспы обезьян из 29 стран, не являющихся эндемичными по этому заболеванию. До сих пор в этих странах не было зарегистрировано ни одного случая смерти», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, заражения были выявлены в основном (но не только) среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Он также подчеркнул, что риск распространения оспы обезьян в неэндемичных странах реален.

Ранее СМИ сообщали, что главный санитарный врач Канады Тереза ​​Тэм подчеркнула, что непропорционально большое количество случаев этой вспышки оспы обезьян в стране было выявлено среди геев и бисексуальных мужчин. При этом она добавила, что риск заражения не связан с какой-то группой людей, полом или ориентацией и заразиться может каждый.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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