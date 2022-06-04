Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 77

Минздрав Канады подтвердил 77 случаев заражения населения оспой обезьян.

Об этом сообщает CBC.

Больше всего заразившихся — 71 случай — выявлено в провинции Квебек. Пять человек заразились в Онтарио, ещё один случай — в Альберте.

Главный санитарный врач Канады Тереза ​​Тэм подчеркнула, что непропорционально большое количество случаев этой вспышки оспы обезьян было выявлено среди геев и бисексуальных мужчин. При этом она добавила, что риск заражения не связан с какой-то группой людей, полом или ориентацией и заразиться может каждый.

Ранее сообщалось, что власти канадской провинции Квебек начинают вакцинацию против оспы среди определённой группы населения из-за ситуации с оспой обезьян.