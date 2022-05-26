Власти канадского Квебека проведут выборочную вакцинацию против оспы

Власти канадской провинции Квебек начинают вакцинацию против оспы среди определённой группы населения из-за ситуации с оспой обезьян.

Как сообщает CBC, об этом заявил глава Минздрава провинции Люк Буало.

Уточняется, что в Квебеке уже подтверждено 25 случаев заражения обезьяньей оспой, при этом 14 из них приходятся на столицу провинции город Монреаль, ещё около 20—30 случаев зарегистрированы как подозрения на оспу обезьян.

По данным телеканала, прививку будет рекомендовано сделать тем, кто контактировал с заболевшими. Буало подчеркнул, что вакцинация не будет доступна для широких слоёв населения.

Ранее британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании достигло 90.