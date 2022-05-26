Число выявленных больных оспой обезьян в Британии достигло 90

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Британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании достигло 90.
Число выявленных больных оспой обезьян в Британии достигло 90
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

Уточняется, что восемь новых случаев оспы обезьян выявлено в Англии.

«По состоянию на 25 мая общее число подтверждённых случаев в Англии с 7 мая достигло 85. Есть три подтверждённых случая в Шотландии, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии. В результате общее число случаев в Великобритании достигло 90», — говорится в заявлении.

В агентстве призвали людей быть внимательными к любым новым высыпаниям или повреждениям на любой части тела.

Ранее президент США Джо Байден призвал всех начать беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.

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