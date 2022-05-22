Байден призвал всех беспокоиться из-за распространения оспы обезьян

Президент США Джо Байден призвал всех начать беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.

Соответствующее заявление он сделал в южнокорейском Пхёнтхэке, отвечая на вопрос о том, что сказали ему его консультанты по вопросам здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян.

«Мне ещё не говорили об уровне воздействия, но это то, о чём всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого», — приводится его заявление на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 92 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых в рамках нынешней вспышки болезни.