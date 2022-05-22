В ВОЗ заявили о почти 100 выявленных случаях оспы обезьян в рамках нынешней вспышки
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На сайте организации уточняется, что соответствующие данные поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными.
Уточняется, что в рамках нынешней вспышки пока не зарегистрировано ни одной связанной с данной болезнью смерти.
Ранее в швейцарском кантоне Берн выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.
20 мая главный научный сотрудник центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Известия» заявил, что эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может.