Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости, об этом Федеральный департамент общественного здравоохранения страны написал в своих соцсетях.
«В настоящее время в Европе и Северной Америке растёт число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтверждён в Швейцарии (кантон Берн)», — сообщило ведомство.
Уточняется, что людям с симптомами болезни рекомендовано обратиться к врачу.
Ранее НСН писала, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.