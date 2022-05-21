Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

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В швейцарском кантоне Берн выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии
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Как сообщает РИА Новости, об этом Федеральный департамент общественного здравоохранения страны написал в своих соцсетях.

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растёт число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтверждён в Швейцарии (кантон Берн)», — сообщило ведомство.

Уточняется, что людям с симптомами болезни рекомендовано обратиться к врачу.

Ранее НСН писала, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.

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