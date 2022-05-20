Вирусолог Викулов назвал симптомы заражения обезьяньей оспой
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«Могут возникать высыпания на коже, напоминающие высыпания от натуральной оспы. Нет чёрных высыпаний, похожих на неё: они сглажены, менее выражены», — передаёт его слова НСН.
Кроме того, рассказал врач, среди симптомов заражения также можно выделить интоксикационный синдром.
По словам эксперта, в России знают, как бороться с обезьяньей оспой.
«Россия вооружена всем необходимым. Минимален риск попадания возбудителя заболевания на территорию России», — успокоил врач.
Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, рассказал в беседе с Радио 1 о процедуре прохождения испытаний вакцины.