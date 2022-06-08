В регионы России поступили тест-системы для выявления оспы обезьян

Регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступили в регионы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

При этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.