В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян

В России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что служба принимает меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России.

5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.