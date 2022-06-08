В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян

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В России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что служба принимает меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России.

5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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