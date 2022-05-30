Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев оспы обезьян

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Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории России не выявлено ни одного случая заболевания человека обезьяньей оспой.
Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев оспы обезьян
  • РИА Новости

Возможность распространения оспы обезьян среди населения России оценивают как низкую, так как на сегодняшний день действуют ограничения авиасообщения между странами, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что принимаются меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.

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