Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории России не выявлено ни одного случая заболевания человека обезьяньей оспой.

Возможность распространения оспы обезьян среди населения России оценивают как низкую, так как на сегодняшний день действуют ограничения авиасообщения между странами, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что принимаются меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.