В ВОЗ сообщили о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и порядка 120 предполагаемых пациентах в 23 странах.

«По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтверждённых случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

Отмечается, что большинство заболевших — это «мужчины, имевшие секс с мужчинами».

Также в ВОЗ обратили внимание на то, что в большей части случаев, о которых поступили сообщения, не выявили связи между заболеванием и поездкой в эндемичный район.

Ранее в организации оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».

При этом в ВОЗ не исключили, что ситуация может ухудшиться.