В ВОЗ сообщили о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян
«По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтверждённых случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.
Отмечается, что большинство заболевших — это «мужчины, имевшие секс с мужчинами».
Также в ВОЗ обратили внимание на то, что в большей части случаев, о которых поступили сообщения, не выявили связи между заболеванием и поездкой в эндемичный район.
Ранее в организации оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».
При этом в ВОЗ не исключили, что ситуация может ухудшиться.