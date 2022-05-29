В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
При этом в ВОЗ не исключают, что ситуация может ухудшиться.
«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный», — заявили в организации.
Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.
В ВОЗ также предполагают, что вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
Ранее президент США Джо Байден призвал всех начать беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.