В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

При этом в ВОЗ не исключают, что ситуация может ухудшиться.

«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный», — заявили в организации.

Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

В ВОЗ также предполагают, что вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Ранее президент США Джо Байден призвал всех начать беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.