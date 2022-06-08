ВОЗ: в мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения
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«ВОЗ продолжает вести мониторинг сообщений о гепатите неизвестного происхождения у детей. Из 34 стран поступили сведения о более чем 700 вероятных случаях, и ещё по 112 случаям ведётся расследование», — цитирует его ТАСС.
По имеющимся у главы ВОЗ данным, в итоге 38 детям потребовалась трансплантация печени, а в десяти случаях болезнь привела к смерти.
Ранее Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.