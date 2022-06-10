Europe 1: Франция может объявить о передаче Киеву шести установок CAESAR в ближайшее время

Франция может объявить о передаче Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 мм до конца текущего месяца.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на информированные источники. Слова радио передаёт РИА Новости.

Как уточняет радио, в окружении президента Франции Эммануэля Макрона рассматривают возможность увеличить объём поставленной артиллерии вдвое.

Предполагается, что Макрон во время визита в Киев, который, по данным радио, состоится в ближайшие недели, может объявить о своём решении.

До этого Макрон в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Франция готова продолжить поставлять оружие Киеву.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.