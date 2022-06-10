Макрон заявил, что Франция готова продолжить поставки вооружений Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Франция готова продолжить поставлять оружие Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Он заявил президенту Зеленскому, что Франция по-прежнему готова удовлетворить потребности Украины, в том числе в тяжёлых вооружениях», — говорится в заявлении.

Кроме того, Макрон выразил готовность «поддерживать контакт» по вопросу присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.