Байден напомнил о необходимости укрепления цепочек поставок в Западном полушарии

Странам Западного полушария необходимо принимать меры для укрепления устойчивости имеющихся цепочек поставок. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Саммите Америк в Лос-Анджелесе.

«Нам следует совместно инвестировать с тем, чтобы торговля между нами была устойчивой и ответственной с точки зрения создания более прочных, безопасных и стабильных цепочек поставок», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис привёл к «экономическому опустошению по всему региону».

Байден добавил, что украинский кризис также усугубил экономическую ситуацию.

«И все эти факторы способствуют значительному усилению миграционных потоков в нашем полушарии», — заключил американский лидер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.

Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.