Байден напомнил о необходимости укрепления цепочек поставок в Западном полушарии

Короткая ссылка
Странам Западного полушария необходимо принимать меры для укрепления устойчивости имеющихся цепочек поставок. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Саммите Америк в Лос-Анджелесе.

«Нам следует совместно инвестировать с тем, чтобы торговля между нами была устойчивой и ответственной с точки зрения создания более прочных, безопасных и стабильных цепочек поставок», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис привёл к «экономическому опустошению по всему региону».

Байден добавил, что украинский кризис также усугубил экономическую ситуацию.

«И все эти факторы способствуют значительному усилению миграционных потоков в нашем полушарии», — заключил американский лидер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.

Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить