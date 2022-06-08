Генсек ООН: политурегулирование на Украине должно быть в соответствии с Уставом ООН

Политическое урегулирование конфликта на Украине должно соответствовать нормам международного права и Уставу ООН, заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.

«Политическое решение должно быть найдено в рамках международного права и Устава ООН», — цитирует его ТАСС.

Помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ранее заявила, что в Вашингтоне пока не видят признаков дипломатического урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине.

По её словам, ответственность за последствия данных действий лежит на Вашингтоне «и его марионетках в Киеве».

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.