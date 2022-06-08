Госдеп: США не видят признаков урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время

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В Вашингтоне пока не видят признаков дипломатического урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем, заявила помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Госдеп: США не видят признаков урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время
  • AP

«К сожалению, мы считаем, что пока урегулирование путём дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем. Для этого понадобится время», — приводит её слова РИА Новости.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине.

По её словам, ответственность за последствия данных действий лежит на Вашингтоне «и его марионетках в Киеве».

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.

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