Захарова осудила отдаляющие мирное урегулирование на Украине действия США
- РИА Новости
«Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине», — говорится в заявлении Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По её словам, ответственность за последствия данных действий лежит на Вашингтоне «и его марионетках в Киеве».
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.
При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.