Захарова осудила отдаляющие мирное урегулирование на Украине действия США

Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине», — говорится в заявлении Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, ответственность за последствия данных действий лежит на Вашингтоне «и его марионетках в Киеве».

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.