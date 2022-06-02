МИД ЛНР: планы США поставить ВСУ системы залпового огня вызывают тревогу
- AP
«Заявление о том, что США планируют поставлять эти ракеты, безусловно, вызывает у нас достаточно серьёзную тревогу», — сказал министр ТАСС.
Это оружие «достаточно опасное» в руках «неуравновешенных лиц, если помягче выразиться», подчеркнул он.
«Позиция Украины на протяжении всего конфликта была однозначной: это физическое уничтожение населения Донбасса. Они это показали не один раз, поэтому у нас есть опасения, что придётся принимать какие-то усиленные меры для того, чтобы не допускать использования этих средств вооружения», — сказал подытожил Дейнего.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.
При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.