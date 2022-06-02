МИД ЛНР: планы США поставить ВСУ системы залпового огня вызывают тревогу

У ЛНР вызывает тревогу намерение США поставить Киеву системы залпового огня HIMARS, Луганску придётся принимать усиленные меры, чтобы не дать ВСУ использовать эти вооружения. Об этом заявил глава МИД республики Владислав Дейнего.

«Заявление о том, что США планируют поставлять эти ракеты, безусловно, вызывает у нас достаточно серьёзную тревогу», — сказал министр ТАСС.

Это оружие «достаточно опасное» в руках «неуравновешенных лиц, если помягче выразиться», подчеркнул он.

«Позиция Украины на протяжении всего конфликта была однозначной: это физическое уничтожение населения Донбасса. Они это показали не один раз, поэтому у нас есть опасения, что придётся принимать какие-то усиленные меры для того, чтобы не допускать использования этих средств вооружения», — сказал подытожил Дейнего.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.