Генсек ООН: рост цен на удобрения грозит дефицитом основных продовольственных культур

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность, что рост цен на удобрения из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур.
Генсек ООН: рост цен на удобрения грозит дефицитом основных продовольственных культур
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«Цены на продовольствие достигли рекордных высот. Цены на удобрения более чем удвоились, и это повсюду вызывает тревогу. Без удобрений дефицит охватит всё — пшеницу, кукурузу, основные продовольственные культуры», — приводит его слова ТАСС.

Гутерреш отметил, что миллиарды людей в Азии и Южной Америке почувствуют «опустошительный эффект».

«И если в этом году речь идёт о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем мы будем говорить уже о нехватке еды», — выразил он обеспокоенность.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что ситуация вокруг удобрений в мире будет ухудшаться по мере усиления санкций, которые вводит Запад.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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