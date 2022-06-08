Генсек ООН: рост цен на удобрения грозит дефицитом основных продовольственных культур
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«Цены на продовольствие достигли рекордных высот. Цены на удобрения более чем удвоились, и это повсюду вызывает тревогу. Без удобрений дефицит охватит всё — пшеницу, кукурузу, основные продовольственные культуры», — приводит его слова ТАСС.
Гутерреш отметил, что миллиарды людей в Азии и Южной Америке почувствуют «опустошительный эффект».
«И если в этом году речь идёт о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем мы будем говорить уже о нехватке еды», — выразил он обеспокоенность.
Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что ситуация вокруг удобрений в мире будет ухудшаться по мере усиления санкций, которые вводит Запад.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.