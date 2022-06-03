Путин: ситуация вокруг удобрений в мире будет только ухудшаться по мере усиления санкций
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Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».
«Американцы, британцы — англосаксы — ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: «Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать». А сегодня только усугубили эту ситуацию», — отметил Путин.
Такой подход будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, констатировал он.
«А значит, виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх, вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, глупая политика, которая ведёт в тупик», — заключил государственный лидер.
3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.