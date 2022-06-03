Путин: ситуация вокруг удобрений в мире будет только ухудшаться по мере усиления санкций

Короткая ссылка
Ситуация вокруг удобрений в мире будет ухудшаться по мере усиления санкций, которые вводит Запад, считает президент России Владимир Путин.
Путин: ситуация вокруг удобрений в мире будет только ухудшаться по мере усиления санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

«Американцы, британцы — англосаксы — ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: «Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать». А сегодня только усугубили эту ситуацию», — отметил Путин.

Такой подход будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, констатировал он.

«А значит, виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх, вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, глупая политика, которая ведёт в тупик», — заключил государственный лидер.

3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить