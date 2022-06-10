В Европарламенте подняли вопрос о борьбе с распространением оспы обезьян

Французский европарламентарий Анника Бруна решила обсудить с Еврокомиссией проблему расширения географии заболевания оспой обезьян. Депутат напомнила, что в Европе уже инфицированы десятки человек, а, по оценке ВОЗ, вирус будет распространяться ещё активнее. В связи с этим политик обратилась к ЕК. С документом ознакомился RT.

«Будет ли Еврокомиссия прикладывать больше усилий для борьбы с практиками, способствующими раcпространению оспы обезьян: с незаконной торговлей дикими животными и мясом диких животных, браконьерством и вырубкой лесов в третьих странах?» — спросила Бруна у ЕК.

Наряду с этим парламентарий поинтересовалась, за какие меры выступила бы Еврокомиссия в случае пандемии этого заболевания.

В своём обращении Бруна также напомнила, что оспа обезьян, как правило, передаётся человеку «через прямой контакт с кровью, жидкостями организма или слизистыми оболочками больного животного», а в редких случаях болезнь может привести к смерти.

8 июня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян во время текущей вспышки, превысило 1 тыс.

Согласно докладу ВОЗ, заболевание было занесено из Нигерии.