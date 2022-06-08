Мурашко заявил о тестировании новой вакцины и лекарства против оспы

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране в настоящее время проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарственных препаратов против данного заболевания.
Мурашко заявил о тестировании новой вакцины и лекарства против оспы
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Об этом он сказал во время выступления на совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС.

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — цитирует его РИА Новости.

Российский министр также добавил, что одной из задач, которые стоят перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы, включая вирус оспы обезьян.

5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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