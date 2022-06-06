Президент Мексики в июле встретится с Байденом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле совершит визит в США, где встретится с главой страны Джо Байденом.
Президент Мексики в июле встретится с Байденом
  • AP

«Я его (Джо Байдена. — RT) навещу, в июле я отправлюсь в Белый дом и хочу обсудить с ним тему интеграции всей Америки», — приводит слова мексиканского лидера РИА Новости

До этого он заявил, что не поедет на Саммит Америк в США. Вместо него мероприятие посетит глава МИД Марсело Эбрард.

The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для Байдена.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что посетит саммит в том случае, если туда будут приглашены представители всех стран региона. Президент Кубы Мигель Диас-Канель при этом намерен бойкотировать саммит.

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