Глава МИД Венгрии согласился со словами спикера парламента о психике Зеленского

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который допустил наличие «личной психической проблемы» Владимира Зеленского на фоне поведения киевских властей в международных отношениях.
Глава МИД Венгрии согласился со словами спикера парламента о психике Зеленского
  • AP

Слова венгерского спикера вызвали резкую критику со стороны украинских властей.

Сийярто, в свою очередь, напомнил, что, в то время как в Венгрии в последние месяцы «десятки тысяч людей» работали над тем, «чтобы помочь Украине и её народу», украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии.

«Провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал Сийярто в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

В начале мая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», там он назван «антиукраинским пропагандистом».

В ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, Орбан внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.

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