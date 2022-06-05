Спикер парламента Венгрии Кевер высказался о действиях Зеленского
«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями», — прокомментировал поведение украинского лидера Кевер в интервью каналу Hír TV.
Кроме того, по мнению политика, помощь нужно пусть и настойчиво, но вежливо просить, а не переходить на угрозы.
«Здесь какая-то личная психическая проблема (Зеленского. — RT), и я не знаю, что с этим можно сделать», — цитирует Кевера РИА Новости.
17 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. 1 июня Олаф Шольц объявил, что Германия поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.