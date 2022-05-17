Канцлер ФРГ Шольц обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.

«Федеральный канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение, достигнутое путём переговоров между Украиной и Россией, потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск с Украины», — говорится в сообщении на сайте канцлера Германии.

Ранее Шольц назвал заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом единственной возможностью для снятия санкций с России.

13 мая канцлер ФРГ поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер обратил внимание Шольца на грубые нарушения неонацистами на Украине норм международного гуманитарного права. Глава российского государства подчеркнул, что боевики используют террористические методы.