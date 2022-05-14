Шольц назвал мирное соглашение с Украиной возможностью для снятия санкций с России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом единственной возможностью для снятия санкций с России.
Шольц назвал мирное соглашение с Украиной возможностью для снятия санкций с России
  • AP

«Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном счёте будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — сказал он в интервью новостному порталу t-online.

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