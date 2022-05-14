Шольц назвал мирное соглашение с Украиной возможностью для снятия санкций с России
- AP
«Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном счёте будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — сказал он в интервью новостному порталу t-online.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что Германия не готова к полному эмбарго на газ из России.
Главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят запрет на нефть из России.