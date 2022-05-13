Боррель: главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России. Он также надеется на быстрое принятие решения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации», — заявил Боррель.

Он также выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто.

«Оно (соглашение. — RT) нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — заключил политик.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявлял о том, что Германия не готова к полному эмбарго на газ из России.