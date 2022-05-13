Боррель: главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации», — заявил Боррель.
Он также выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто.
«Оно (соглашение. — RT) нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — заключил политик.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявлял о том, что Германия не готова к полному эмбарго на газ из России.