Боррель: главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России. Он также надеется на быстрое принятие решения.
Боррель: главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации», — заявил Боррель.

Он также выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто.

«Оно (соглашение. — RT) нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — заключил политик.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявлял о том, что Германия не готова к полному эмбарго на газ из России.

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