Daily Mail: Великобритания может столкнуться с дефицитом овощей

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Британия может столкнуться с дефицитом овощей из-за роста цен на электроэнергию и нехватку рабочей силы. Об этом сообщает Daily Mail.
Daily Mail: Великобритания может столкнуться с дефицитом овощей
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Ожидается, что в этом году британские фермеры соберут меньше половины от обычного урожая огурцов и сладкого перца, поскольку вынуждены сокращать расходы на отопление теплиц из-за высоких цен на электричество.

Также прогнозируется сокращение урожая луговых культур, включая брокколи и цветную капусту.

Другой причиной вероятного дефицита является нехватка рабочей силы. По данным газеты, в 2021 году большинство работников, нанятых британскими фермерами, были выходцами с Украины.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу растительного масла из-за дефицита.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.

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