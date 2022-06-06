Daily Mail: Великобритания может столкнуться с дефицитом овощей
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Ожидается, что в этом году британские фермеры соберут меньше половины от обычного урожая огурцов и сладкого перца, поскольку вынуждены сокращать расходы на отопление теплиц из-за высоких цен на электричество.
Также прогнозируется сокращение урожая луговых культур, включая брокколи и цветную капусту.
Другой причиной вероятного дефицита является нехватка рабочей силы. По данным газеты, в 2021 году большинство работников, нанятых британскими фермерами, были выходцами с Украины.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу растительного масла из-за дефицита.
Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.
Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.