США и ЕС договорились усилить координацию по соблюдению экспортного контроля в России

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Еврокомиссия договорилась с Минторговли США об усилении координации по обеспечению соблюдения экспортного контроля в России на основе сотрудничества в рамках Совета по торговле и технологиям США — ЕС.

«Договорились регулярно обмениваться информацией о реализации мер экспортного контроля, расширять обмен информацией о диверсионных сетях и поддерживать расследования», — говорится в тексте официального заявления.

На следующей неделе в Брюсселе пройдут переговоры о продвижении соответствующей инициативы.

Ранее Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.

Всего в новый перечень ЕС вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил: в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.

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