США и ЕС договорились усилить координацию по соблюдению экспортного контроля в России
«Договорились регулярно обмениваться информацией о реализации мер экспортного контроля, расширять обмен информацией о диверсионных сетях и поддерживать расследования», — говорится в тексте официального заявления.
На следующей неделе в Брюсселе пройдут переговоры о продвижении соответствующей инициативы.
Ранее Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.
Всего в новый перечень ЕС вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил: в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.