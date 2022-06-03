Президент Мексики пока не решил, будет ли участвовать в Саммите Америк в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не решил, будет ли он участвовать в предстоящем Саммите Америк в США.

Об этом, как сообщило радио MVS Noticias, заявил журналистам министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«Оно будет зависеть от того, что сделают США, и если они пригласят всех, то президент будет присутствовать, если нет, то он уже обнародовал свою позицию. Посмотрим, какое решение примут США, в настоящее время мяч на их стороне», — приводит ТАСС его слова.

Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, большая часть государств Латинской Америки не желают подчиняться требованиям администрации США под руководством Джо Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

Кроме того, возникла реальная угроза срыва Саммита Америк в Лос-Анджелесе 6—10 июня, добавили в службе.

The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для Байдена.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что посетит саммит в том случае, если туда будут приглашены представители всех стран региона.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель при этом намерен бойкотировать саммит.