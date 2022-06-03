В США предложили рассмотреть санкции против Венгрии за отказ от эмбарго на российскую нефть

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на российскую нефть. При этом парламентарий обратил внимание на Венгрию, выступающую против ограничений, и предложил рассмотреть возможное введение санкций против Будапешта. С письмом политика ознакомился RT.

«Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас (Энтони Блинкена. — RT) рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договорённости по запрету российской нефти», — заявил конгрессмен.

Кришнамурти убеждён, что после перекрытия «ключевого источника дохода» России удастся затруднить Москве возможности финансирования спецоперации на Украине. Кроме того, запрет на поставки российской нефти со стороны Евросоюза позволит значительно усилить финансовое давление на российскую экономику, говорится в обращении.

По мнению американского политика, чтобы помочь ЕС отказаться от российских энергетических ресурсов, Госдепартаменту следует применить двусторонний подход. С одной стороны, США должны усилить свою приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трёх морей» для поддержания энергетической безопасности Центральной Европы. С другой — если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортёрами нефти из России, считает Кришнамурти.

Как сообщалось, 2 июня в Евросоюзе утвердили шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти. А 31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запланированный запрет не коснётся его страны.