Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.

«Венгрии, Чехии, Словакии не запрещено заниматься реэкспортом российской нефти. То есть они купили её у российских компаний, получили по нефтепроводу «Дружба», а дальше могут грузить и везти по железной дороге куда угодно — это не запрещено», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, ЕС может выйти из ситуации нехватки нефти за счёт уже готовых продуктов переработки из стран с доступом к российскому ресурсу.

«Максимально задействуют свои нефтеперерабатывающие заводы, получают нефтепродукты и поставляют их также на рынки соседних стран», — уточнил он.

Ранее Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.